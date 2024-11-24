WBSCプレミア12決勝日本―台湾（2024年11月24日東京D）台湾の先発・林イク萊（リン・イクビン）投手（21）の両腕にびっしり入ったタトゥーが話題となった。林は前日のスーパーラウンド・日本戦の予告先発だったが、決勝に温存するために3000ドル（約46万円）の罰金を支払って物議を呼んでいた。この日は半袖のユニホームからのぞくカラフルなタトゥーで注目を浴びることになった。SNSでは「タトゥーという