高校世代最高峰のサッカーリーグ「高円宮杯Uー18プレミアリーグ」の西地区で、熊本県立大津高校が初の優勝を決めました。 2位のヴィッセル神戸U－18と勝ち点差「7」できょうの試合を迎えた大津高校。 第20節大津高校（熊本県） VS 静岡学園高校（静岡県）  前半に先制しましたが、4分後に追いつかれ、1対1となった後半27分。途中出場の溝口晃史（みそぐち あきふみ）が、相手キーパ&#