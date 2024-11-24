吉本新喜劇と吉本所属芸人が２４日、中国上海の蘭心大戯院で「第１０回上海国際コメディフェスティバル」に出演し、新喜劇の間寛平ＧＭがサプライズ登壇した。昨年に引き続き吉本新喜劇と、藤崎マーケット、しずる、アキナ、もりやすバンバンビガロら芸人が出演した。中国語の字幕を投影するなどして、中国に日本の笑いを届けた。公演後にサプライズで寛平ＧＭが登壇し「ホンマにすごいな、ようウケてたから、ビックリしまし