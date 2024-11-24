11月30日に放送される『ベストアーティスト2024』（日本テレビ）の出演アーティスト第2弾が公開された。 （関連：香取慎吾が音楽と歩んだ日々中居正広との再会、稲垣吾郎＆草磲剛と7年越し音楽番組出演……約5年の歩み） 今回発表されたのは、三代目 J SOUL BROTHERS、乃木坂46、Hey! Say! JUMP、timelesz、Aぇ! group、&TEAM、THE RAMPAGE、IMP.、藤井隆、大塚愛、Da-iCE、AI、ORANGE RANGE、HY、O