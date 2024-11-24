◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン最終日（２４日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３５０ヤード、パー７２）賞金ランクトップの平田憲聖（２３）＝エレコム＝と２位の金谷拓実（２６）＝Ｙｏｇｉｂｏ＝はともに今大会を１６位で終え、約２８９万円の僅差のまま日本シリーズＪＴカップ（２８日開幕、東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）に向かう。７０と伸ばした平田は「久しぶりに良かったので、来週につながる