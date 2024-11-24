日米通算４３６７安打を放ち、日本人野手初のメジャーリーガーとして活躍したイチロー氏（５１）が２４日、東京競馬場で行われた「第４４回ジャパンカップ」の表彰式にプレゼンターとして登場。レース終了後に、ドウデュースで優勝した武豊騎手とトークショーを行った。普段は“飲み友達”だという２人は、一緒に仕事をするのは約３０年ぶり。イチロー氏があいさつ変わりに「僕、武さんのだらしないところしか見ていない」と暴