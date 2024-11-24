真剣なまなざしで息子の話を聞く、ママのつぐみ屋(shirasu_noodles)さん。保育園での出来事を一言一言ていねいに話す息子の姿と、子どもならではの想像できない話の展開が爆笑ものです。 ©shirasu_noodles ©shirasu_noodles ©shirasu_noodles ©shirasu_noodles ©shirasu_noodles ©shirasu_noodles 一体どんな話が繰り出されるのかと緊迫し