レーカーズの八村塁＝23日、ロサンゼルス（USAトゥデー・ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】パリ五輪のバスケットボール男子日本代表のエースだった、米プロNBAレーカーズの八村塁が23日、ロサンゼルスでのナゲッツ戦後に取材に応じ、日本バスケットボール協会について「プレーヤーファースト（選手第一）の精神が見られない。そういう方針の日本代表ではプレーしたくないし、そういう団体とはやりたくない」と不信感をあらわ