ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î£Ð£Ð£Ö¡Ö£Æ£õ£ì£ì£Ç£å£á£ò¡×¡Ê£²£³Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¡Ë¤Ç¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÇòÀîÌ¤Æà¤¬¡¢£Á£Å£×À¤³¦½÷»Ò²¦¼Ô¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥á¥¤¤ÈÁÔÀä¤ÊÃç´Ö³ä¤ì¤À¡£ÇòÀî¤È¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à»þÂå¤ËÌ¾¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢£Á£Å£×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï?°­½÷?¤ËÊÑËÆ¡£¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥à¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢£¸·î¤Î±Ñ¹ñÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£ÇòÀî¤â¤½¤ó¤Ê¥Þ¥é¥¤