◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２ファイナル▽決勝日本―台湾（２４日・東京ドーム）大会２連覇を狙って今大会無傷８連勝、国際大会２７連勝で決勝に進出した侍ジャパンは、巨人の戸郷翔征投手（２４）が先発する。「Ｘ」（旧ツイッター）アカウント「野球日本代表侍ジャパン公式」では、この日の試合前に井端弘和監督（４９）がミーティングでナインを前に「おはようございます。宮崎合宿から