上海市の貨物輸送量、１０月は２・９％増上海港羅芤コンテナターミナル第1期プロジェクトの埠頭（ふとう）で稼働するガントリークレーン。（8月7日撮影、上海＝新華社配信）【新華社上海11月24日】中国上海市統計局が22日に発表した10月の交通運輸業基本状況によると、同市の貨物輸送量は前年同月比2.9％増の1億3371万7700トンだった。鉄道輸送は12.9％減の41万8300トン、水上輸送は2.1％増の8824万1500トン、道路輸送は4.