（台北中央社）外交部（外務省）は24日、日本の参院議員3人の台湾訪問に対し、「心から歓迎する」との声明を発表した。議員らは期間中、林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）と面会する他、立法院（国会）や安全保障政策に関する総統諮問機関の国家安全会議を訪問して交流を行う。訪問は24日から26日までの3日間。メンバーは北村経夫議員（自民党）、堀井巌議員（同）、平山佐知子議員（無所属）で、外交部によれば3人は今年5月