中村哲さんの追悼行事で明かりがともされた竹灯籠＝24日夕、福岡県大牟田市アフガニスタンなどで医療や農業の支援に取り組んだ医師の中村哲さんがアフガン東部で殺害されて12月で5年となるのを前に、若いころに医師として勤務し、日本での拠点でもあった福岡県大牟田市内で24日、追悼行事が開かれた。集まった市民らは竹灯籠に火をともし、中村さんの功績と平和に思いをはせた。追悼行事では、中村さんと共に活動した福岡市の