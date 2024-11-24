男子第75回、女子第36回の全国高校駅伝（12月22日・たけびしスタジアム京都発着）の出場校が24日、男女とも出そろった。都道府県代表の47校と、各地区代表の11校を合わせ男女各58校が日本一を争う。昨年、大会記録を塗り替えた男子の佐久長聖（長野）が27年連続27度目、2連覇を狙う女子の神村学園（鹿児島）は9年連続31度目の出場。2020年に男女同時優勝した世羅（広島）は男子が21年連続54度目、女子が19年連続19度目。男子の