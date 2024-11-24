女優の米倉涼子さんが公表したことで、病名の認知が広がった「脳脊髄液減少症」は脳脊髄液（髄液）が減ることで起立性頭痛（立位によって増強する頭痛）や吐き気、眩暈、全身のだるさなど様々な症状が現れる。【動画】上を向いて寝たままピアノを演奏…弾き語りをする星野さん星野希望さん（@hoshinonozomimi）は数年前、交通事故に遭い、脳脊髄液減少症を発症。当初は「なぜ、こんなことになってしまったのか」という絶望が消えず