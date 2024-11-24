リニア新幹線の工事をめぐりJR東海の丹羽俊介社長らが大井川流域の市長・町長と意見交換会を開きました。 【写真を見る】リニア工事めぐりJR東海と大井川流域が意見交換 島田市長「仕組み化、文書化」の意見 ＜JR東海丹羽俊介社長＞ 「引き続き実質流水の状況を把握するためのボーリング調査を慎重に進めてまいりたいという風に思います」 11月24日の意見交換会には大井川流域の市長・町長10人とJR東海の社長らが参加