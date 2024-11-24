◇第3回WBSCプレミア12 決勝 日本-チャイニーズ・タイペイ(24日、東京ドーム)2大会連続の優勝を目指し決勝に臨む侍ジャパンのスタメンが発表されました。打線はスーパーラウンドのアメリカ戦、ベネズエラ戦と全く同じとなり、今大会の主力メンバーとなりました。前日のチャイニーズ・タイペイ戦からは大きく変更となっています。また、4番・ライトで出場となった森下翔太選手は今大会全試合で4番スタメン出場となりました。先発は