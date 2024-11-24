楽天の田中将大投手が２４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで退団することを発表した。球団も同日、１１月３０日提出の契約保留者名簿に記載しないことを表明。今後は自由契約となり、移籍先を探すことになる。エースとして初の日本一にも貢献した田中の退団は、ファンにも激震が走った。一報から数分後にはＸでトレンド入り。「マジか」「びっくり」「何があった？」という驚きの声とともに、「楽天で２００勝を達成してほ