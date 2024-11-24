まんがクレヨンしんちゃん.comが24日までに更新。同日、作中に登場するスーパー「サトーココノカドー」のモデルとなったイトーヨーカドー春日部店の閉店に際し、原作の臼井儀人＆UYスタジオがコメントを寄せた。「イトーヨーカドー春日部店の閉店に際して」と題し「『クレヨンしんちゃん』の漫画やアニメに出てくるサトーココノカドーのモデルのイトーヨーカドー春日部店が閉店してしまうと知り、とても驚きました。たくさん思い出