愛知県蒲郡市が市民の健康課題の解決に向け、大手食品メーカーの「明治」と包括連携協定を結びました。 【写真を見る】愛知県蒲郡市と明治が包括連携協定を締結食育活動や商品を通じ市民の健康課題解決めざす 蒲郡市と愛知学院大学、そして明治の3者が共同で、「蒲郡スタディ」と呼ばれる「日本で初めてのチョコレート摂取による大規模研究」を行ってからことしで10年。24日は蒲郡市内で、「チョコレ&#12540