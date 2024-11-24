【モデルプレス＝2024/11/24】スターダストプロモーション所属の女性アイドルが、11月22日・23日の2日間、神奈川県・横浜BUNTAIに集結。「STARDUST THE PARTY 2024（略：スタパ）」と題した全3公演のショーケースライブを開催した。【写真】エビ中、フレッシュな制服姿で美脚披露◆スタダ所属の女性アイドル集結今回のライブのコンセプトは「PARTY」。王道アイドルの証とも言える「かわいい」や「楽しい」という二大要素はもちろん