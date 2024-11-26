カンテレ・フジテレビ系の2025年1月期月曜ドラマ『秘密〜THE TOP SECRET〜』が、板垣李光人と中島裕翔のW主演で放送されることが決定した。放送は2025年1月から毎週月曜22時にスタートする。本作は、科学警察研究所の法医第九研究室を舞台に、死者の生前記憶を映像で再現する特殊なMRI技術を用いて、未解決事件の真相を追うヒューマンサスペンス。板垣李光人が室長の薪剛役を、中島裕翔が新米捜査員の青木一行役を演じる。さらに中