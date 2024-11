歌舞伎俳優の市川團十郎さん・市川新之助さん親子と、レーシングドライバーの佐藤琢磨さんが、F1ラスベガスGPパブリックビューイングイベント「Live screening of the FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2024 in KABUKI-ZA TOKYO」に登壇。3人でトークイベントを行いました。【写真を見る】【市川團十郎】新之助と親子でF1観戦「250キロ目指したい」今年を漢字一文字で表すなら?に、二文字で回答F1日本グランプリ