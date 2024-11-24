◆ソフトバンク・ファンフェスティバル（24日、みずほペイペイドーム）国内FA権を行使した石川柊太が優勝パレードとファンフェスティバルに参加した。石川は「『今年はありがとう』という感謝を伝える場なので。その先がどうなるかは関係のないことなので」とファンとの交流を楽しんだ。石川を巡っては、既に交渉を行ったオリックスに加え、ロッテ、ヤクルト、巨人も獲得に興味を示している。「情報をしっかり整理して伝え