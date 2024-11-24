兵庫県知事選挙で斎藤元彦知事が再選されたことを受け、日本維新の会の吉村洋文共同代表が維新の兵庫県議団に対して、県議会の自主解散を含めた対応を求めました。１１月２４日、神戸市内で行われた兵庫維新の会の会議に吉村共同代表が出席。県議会で維新を含む全会一致で不信任決議を受けた斎藤知事が出直し選で再選されたことへの対応などを協議しました。会議の後、吉村共同代表は「斎藤知事の再選は県民から県議会への不