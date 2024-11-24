お笑いトリオ「森三中」の大島美幸（44）が、24日放送のTOKYO FM「きゃりーぱみゅぱみゅChapter#0〜TouchYourHeart〜」（日曜後0・30）にゲスト出演。最近のアーティスト活動について語った。大島は、お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」のまひる（31）、よしこ（34）とMyM(マイムー)を結成。「ASOBOZE」で今年5月22日にアーティストデビューを果たし、20日にはEASTEND×YURIの「DA.YO.NE」を5人組ヒップホップユニット「KOM