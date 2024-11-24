【J3第38節】(ゴースタ)金沢 1-0(前半0-0)奈良<得点者>[金]畑尾大翔(90分+8)<警告>[金]田口裕也(90分+2)[奈]生駒稀生(64分)、都並優太(90分+2)、中島賢星(90分+7)観衆:5,356人主審:中井敏博