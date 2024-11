【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■2024年は紅白歌合戦へ25年ぶりの出場が決定 GLAYが、現在実施中のデビュー30周年ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』のライブ中、2025年1月24日・25日に函館アリーナにて追加公演を実施することをサプライズで発表した。 2024年には、QUEEN+Adam Lambertなど様々なアーティストとの共演やベル