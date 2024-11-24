◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン最終日（２４日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３５０ヤード、パー７２）３０選手が最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップ（２８日開幕・東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）出場権を獲得した。昨年覇者の蝉川泰果に加え、今季ツアー優勝者の資格で平田憲聖、金谷拓実、今平周吾、岩田寛、木下稜介、石川遼、桂川有人、小木曽喬、杉浦悠太、米沢蓮、幡地隆寛、岩崎亜久竜