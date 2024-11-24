北朝鮮による日本人拉致問題の担当相を兼ねる林芳正官房長官は２４日、鳥取県米子市で１９７７年に被害者の松本京子さん＝拉致当時（２９）＝が消息を絶った現場を視察した。記者団に「普通の住宅街で拉致に遭遇した。胸が締め付けられる思いだ」と強調。「きょう感じた思いを胸に刻み込み、解決に向けて取り組みたい」と語った。日朝首脳会談の調整状況に関しては、「全ての被害者の一日も早い帰国を実現しなければならないと