2024年12月9日(月)夜9時より、横浜流星が主演を務めるオリジナル連続ドラマ「わかっていても the shapes of love」(全8話)が「ABEMA(アベマ)」にて配信される。このたび、11月23日(土)に東京藝術大学にて、東京藝術大学の学生限定でトークイベント「ABEMAオリジナルドラマ『わかっていても the shapes of love』東京藝大特別講義」を実施し、本作にて横浜流星の相手役を務める南沙良と、監督を務める中川龍太郎が登壇した