行方不明になった辻出紀子さんの情報提供を呼びかける母美千代さん（左）と父泰晴さん＝24日午前、三重県伊勢市三重県伊勢市で1998年、雑誌記者辻出紀子さん＝当時（24）＝が行方不明になってから26年となった24日、市内の商業施設で両親や伊勢署員ら約40人が情報提供を呼びかけ、チラシを配布した。母美千代さん（75）は取材に「抱きしめてあげたい。ささいなことでも情報をお願いします」と訴えた。父泰晴さん（77）は「26年