■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3739) コムシード 名証ネクスト (2459) アウン 東証スタンダード (4597) ソレイジア 東証グロース (7719) 東京衡機 東証スタンダード (100000018) 日経平均 東証その他 ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4499) スピー 東証スタンダード (1605