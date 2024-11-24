サッカー日本代表の前監督・西野朗さんにインタビュー。大学の後輩で、現在京都サンガＦ．Ｃ．を率いるチョウキジェ監督からメッセージが寄せられた。Ｊリーグ・アンダー世代・Ａ代表・海外と、豊富な経験を持つ西野さん。チョウキジェ監督から次のプランについて問われると、「パワーダウンしています」と本音を吐露。また、「芸能界デビューは？」と禁断の質問も飛んだ。▼早稲田大学の後輩・チョウキジェ監督から「人生プラ