グランドニッコー東京ベイ 舞浜は、「クリスマスハーフブッフェ」を12月20日から25日までの6日間限定で開催する。選べるメインディッシュに加えて、オードブルやデザートを、ブッフェの原型となった北欧発祥のスモーガスボードスタイルで提供する。メインディッシュは「国産牛のブッフ・ブルギニョン 季節の野菜添え」、「黒毛和牛の昆布締めステーキ 柚子胡椒ソース」、「金目鯛のブイヤベース ガーリックトースト添え」、「アワ