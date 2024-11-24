◇第75回近畿高校男子駅伝（2024年11月24日南あわじ市おのころ島神社前発、南あわじ市立三原中学校着の7区間42・195キロ）午前10時30分にスタートし、兵庫県予選を制した西脇工（兵庫）が2時間5分3秒で優勝した。兵庫県予選2位の須磨学園（兵庫）が2時間6分14秒で2位。京都府予選2位の洛北（京都）が2時間6分18秒が3位、京都府予選を制した洛南が2時間6分35秒で4位だった。今大会で府県代表を除いた最上位となれば地区代