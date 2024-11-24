【モデルプレス＝2024/11/24】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）が24日、自身のInstagramを更新。衣装姿のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】TWICEツウィ、“タトゥー”際立つ衣装姿◆ツウィ、“タトゥー”際立つ肌見せ衣装ツウィは、美しいデコルテが際立つ、チューブトップのミニ丈ワンピース衣装を着こなしたオフショットを公開。ほっそりとした二の腕には、ハートなどの