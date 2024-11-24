エースコックは、カルビー「ポテトチップス のりしお」コラボレーションのカップ焼きそば「カルビーのりしお味焼きそば サクサクじゃがいも入り」を2024年11月25日に発売する。「ポテトチップス のりしお」の味わいをカップ焼きそばにアレンジし、後入れかやく入りシーズニングを投入することで、豊かな磯の香りにじゃがいものサクサク食感が組み合わさり、やみつきになる味わいに仕上げたという。なめらかな丸刃の麺に、スープは