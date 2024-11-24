「連続ドラマＷ ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―」第８話場面カット（C）野田サトル／集英社 （C）2024 WOWOW 山崎賢人主演「連続ドラマＷ ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―」が、WOWOWで独占放送・配信中。24日よる10時から放送・配信される第８話の見どころを紹介する。【写真】「連続ドラマＷ ゴールデンカムイ」第８話場面カット 「連続ドラマＷ ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編