【男子ゴルフ・カシオ・ワールドオープン】最終日（２４日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ、７３５０ヤード＝パー７２、賞金総額２億円、優勝４０００万円）トップと２打差の６位から出た岩田寛が通算１４アンダーに伸ばして逆転優勝した。６月の日本ツアー選手権森ビルカップに続く今季２勝目で、ツアー通算７勝目。