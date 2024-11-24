吉本新喜劇と吉本所属芸人ががこのほど、中国・上海の蘭心大戯院で「第１０回上海国際コメディフェスティバル」に出演した。昨年に引き続き吉本新喜劇と、藤崎マーケット、しずる、アキナ、もりやすバンバンビガロら芸人が出演した。藤崎マーケットは「初めて来させてもらったんですけど、ラララライ体操ではエクササイズではない別の汗が出ました、上海に捨てて帰りたいと思います」と笑わせた。新喜劇ではおなじみのテーマ