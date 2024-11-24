今週は激しい寒暖差に注意が必要です。26日(火)〜27日(水)は全国的に雨でも気温は高く、東京都心や大阪は20℃と、ひと月前の暖かさに。ただ、28日(木)夜から西回りで寒気が南下。福岡は最高気温が11℃と、年始頃の寒さに。一日の気温差に加え、日々の寒暖差が大きくなるため体調管理にご注意下さい。今日24日(日)冬型緩むも寒気が残り師走並み今日24日(日)は、冬型の気圧配置は次第に緩みますが上空の寒気が残り、日差したっぷり