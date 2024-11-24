◆鉄道最強トリオ鉄道旅~放送150回記念SP~日本でたった2校しかない鉄道の技術や知識を学ぶ学校「昭和鉄道高等学校」ここに通うハンパない知識の鉄道最強トリオを取材！これまで「しなの鉄道」「大井川鐵道」「えちごトキめき鉄道」など全国屈指の人気路線の鉄道旅に密着。放送150回記念となる今回は、MCかまいたちが緊急参戦！ 激レア車両を求め、西武鉄道の豪華列車「特急ラビュー」＆秩父鉄道ローカル路線へ！沿線でしか味わえ