◇クイーンズ駅伝第44回全日本実業団対抗女子駅伝（2024年11月24日宮城・松島町文化観光交流館前〜弘進ゴムアスリートパーク仙台＝6区間42.195キロ）JP日本郵政グループが2時間13分54秒で4年ぶり4度目の優勝を飾った。アンカーの太田琴菜が積水化学の森智香子と競り合い、5キロ過ぎで突き放してフィニッシュ。全員が日本代表経験者で“史上最強”の呼び声高かった積水化学の2連覇を阻止した。積水化学は27秒差の2位で、し