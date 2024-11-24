兵庫県議会の不信任決議を受けて失職した斎藤元彦氏が出直し知事選で再選したことをめぐり、日本維新の会の吉村洋文共同代表（大阪府知事）は24日、地域政党・兵庫維新の会の会合に出席し、維新会派として県議会の自主解散も含めた対応を検討するよう求めた。記者団の取材に応じる日本維新の会の吉村洋文共同代表（右）=2024年11月24日午前、神戸市中央区神戸市内で開かれた会合後、吉村氏は記者団の取材に応じ、斎藤氏の再選