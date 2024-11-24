シンガー・ソングライターの寺西優真がこのほど日、都内で、俳優・大村崑とダブル主演を務めるＢＳフジ連続ドラマ「寺西一浩ミステリー・ＳＰＥＬＬ・緑の猿の逆襲」（１１月２４日スタート、日曜深夜０時３０分）の放送直前会見を行った。共演の長谷直美、梅山恋和、ＳＩＺＵＫＵらも登壇した。同ドラマは原作・脚本・監督を寺西一浩氏が担当。霊能者の馬飼野俊平（寺西）と祖父（大村）が悪霊「緑の猿」の呪いを退治するホラ