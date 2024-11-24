明治は11月25日、「明治 エッセル スーパーカップ ミニ バナナクッキー･チョコ」を数量限定で全国発売する。【関連記事】森永乳業「ピノ ザッハトルテ」11月5日にコンビニ先行発売、ピノ初の「ザッハトルテ」フレーバー、スイーツのような味わいと食感を再現、全国発売は12月2日“明治 エッセル スーパーカップ”の人気フレーバー“バナナ”と、アイスの定番フレーバー“チョコ”の2種類のアイスを、食べきりサイズで手軽に楽しむ