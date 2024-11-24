◆第５５回記念明治神宮野球大会第５日▽大学の部準決勝青学大５Ｘ―４天理大＝延長１０回タイブレーク＝（２４日・神宮）天理大（関西５連盟第１）が延長１０回タイブレークの末、青学大（東都）にサヨナラ負けを喫し、初の決勝進出を逃した。１―４の４回に１番・井脇将誠中堅手（４年＝尽誠学園）の２ランなどで追い付き、序盤４失点と苦しんだ先発の的場吏玖（２年＝大阪電通大高）は４〜９回を２安打無失点。９回２死