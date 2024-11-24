１１月２４日の東京８Ｒ・ベゴニア賞（２歳１勝クラス、芝１６００メートル＝１０頭立て）は、母の妹がＧ１を７勝した名牝ジェンティルドンナという良血ディアナザール（牡、栗東・斉藤崇史厩舎、父ロードカナロア）が１番人気に応えた。勝ち時計は１分３３秒４（良）。スタートを決めて道中は２番手を楽々と追走。直線はしぶとく脚を使って逃げ馬をかわし、後続の追い上げを振り切った。Ｃデムーロ騎手は「２番手から気持ちよ