女優の篠田麻里子（38）が23日、自身のYouTubeチャンネルを約1年7カ月ぶりに再開した。篠田麻里子、一般男性との交際を宣言「自分が一番驚いています」昨年に離婚報告チャンネル名を、以前の「篠田麻里子ん家」から「篠田麻里子と。」に変えて再始動。「ご報告」と題した動画を投稿し、「皆様お久しぶりです。いつも応援ありがとうございます。篠田麻里子です」と明るく挨拶した。「YouTubeを休止している期間、いろいろとありま